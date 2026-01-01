Hasta 150 familias enfrentan notificaciones por adeudos en panteones municipales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los espacios olvidados en los panteones municipales de Aguascalientes representan un problema que podría llevar a la exhumación de restos humanos. El secretario de Servicios Públicos, Carlos España, informó que existen casos en los que durante años no ha habido una persona que se haga cargo de las tumbas ni de los adeudos acumulados.

De acuerdo con el funcionario, actualmente se han emitido entre 100 y 150 notificaciones dirigidas a familiares o responsables de espacios que presentan pagos pendientes. El objetivo es que quienes tengan alguna responsabilidad sobre las sepulturas se acerquen a regularizar su situación antes de que se tomen medidas posteriores.

España explicó que el retiro de restos no se trata únicamente de una posibilidad, pues el procedimiento ya se ha llevado a cabo en algunos casos. Cuando no existe respuesta de los responsables y las condiciones administrativas lo permiten, los restos pueden ser exhumados y trasladados a una fosa común.

El secretario señaló en entrevista con medios informativos que esta situación se concentra principalmente en predios donde las tumbas permanecen abandonadas por largos periodos y no hay familiares que den seguimiento a los espacios. Por ello, las notificaciones buscan localizar a los responsables y brindarles la oportunidad de resolver los adeudos antes de llegar a la exhumación.

Las autoridades municipales mantienen así el llamado a las familias que cuentan con espacios en los panteones municipales para que revisen su situación y eviten que los restos de sus seres queridos terminen siendo trasladados a una fosa común.