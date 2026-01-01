Hasta 8 mil pesos gastan familias por regreso a clases: Economistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De tres mil hasta ocho mil pesos puede alcanzar la erogación del gasto familiar por el regreso a clases, indicó Maria del Carmen Corchado Reyes, presidenta local del Colegio de Economistas, alertando que ello puede derivar en casos de deserción, particularmente para escuelas rurales.

“Hicimos un cálculo en el colegio y el gasto de familia por hijo va de 3,500 pesos hasta 8,000 pesos, dependiendo de la calidad de los útiles, uniformes, calzado, además de las cuotas que pide cada escuela. Si nos vamos a educación privada, las cuotas subieron al 6%, que nos parece alto, pero está dentro del índice inflacionario”, comentó.

– ¿Esto puede causar deserción?

– En zonas rurales sí causa deserción, aunque en zonas urbanas no tanto pues allí llegan los apoyos que dan los gobiernos.

Corchado Reyes abundó que las becas o estímulos financieros que puedan brindar tanto autoridades públicas o las mismas instituciones privadas siempre serán un espacio para beneficio de las familias; aunque no todos los niños tienen acceso a las mismas.

Esta semana dio inicio el nuevo ciclo escolar en Aguascalientes. De acuerdo a cifras oficiales, se cuenta con más de 400 mil estudiantes en todos los niveles.

Foto ilustrativa.