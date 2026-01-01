Hasta hoy no le han notificado sobre su posible destitución a Jiménez en el IEE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Clara Beatriz Jiménez González, aseguró ante medios informativos que no ha recibido ninguna notificación oficial ni requerimiento formal respecto a los señalamientos sobre peticiones de remoción de su cargo por parte de otros consejeros.

Jiménez González hizo hincapié que, hasta el momento, los cuestionamientos sobre su desempeño se han mantenido estrictamente en el ámbito mediático y no se han traducido en una queja institucional formal que ella deba atender.

La funcionaria electoral subrayó que, independientemente de estas versiones, el órgano electoral continúa operando con normalidad y bajo los cauces institucionales establecidos, enfocando sus esfuerzos en la coordinación con las autoridades electorales y en la preparación de las etapas previas a los próximos procesos de participación ciudadana.

Al respecto, destacó que el Instituto mantiene sus puertas abiertas para brindar información transparente a la ciudadanía, reafirmando que el trabajo del IEE está guiado por el respeto a la legalidad y la vocación democrática, desestimando que las fricciones internas afecten la funcionalidad y los resultados que la institución entrega a la sociedad de Aguascalientes.