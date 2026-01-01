Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Scream’, fallece a los 36 años

Redacción

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a los 36 años de edad. Famosa por sus papeles protagónicos en producciones emblemáticas como Héroes y Nashville, la noticia de su muerte ha generado una profunda ola de consternación entre colegas, críticos y fanáticos a nivel internacional.

A través de un comunicado oficial, su padre, Skip Panettiere, dedicó unas emotivas palabras a la memoria de la intérprete:

“Hayden fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas.”

Aunque la familia no ha revelado la causa de su deceso, su padre solicitó privacidad para procesar una “pérdida inimaginable”. Por su parte, el sindicato de actores SAG-AFTRA, al que pertenecía desde 1994, extendió sus condolencias a su entorno cercano y a su hija, Kaya, fruto de su relación con el boxeador Wladimir Klitschko.

Una carrera precoz

Panettiere inició en la actuación a los 4 años en la telenovela One Life to Live. Su debut cinematográfico ocurrió a los 9 años dando voz a Dot en A Bug’s Life (1998) de Pixar, para luego actuar junto a Denzel Washington en Remember the Titans. En 2006 cautivó al público juvenil en Bring It On: All or Nothing junto a Solange Knowles y Rihanna. Ese mismo año consolidó su fama internacional como Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Héroes.

La muerte de Panettiere ocurre apenas tres meses después del lanzamiento de su autobiografía This Is Me: A Reckoning, obra en la que abordó sus batallas contra la depresión posparto, las adicciones, el trauma y las complejas secuelas de haber crecido bajo los reflectores de Hollywood.

Periodistas de espectáculos y figuras de la industria han calificado el suceso como un trágico impacto. Artistas como Selma Blair, Beverley Mitchell y Melissa Barrera —su compañera de reparto en Scream VI— expresaron su dolor en redes sociales, recordando el talento, la resiliencia y la calidez de la actriz.

Con información de BBC