Historia negra del penal de Aguascalientes: Abusos, extorsiones y hasta fugas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Quejas de supuestas extorsiones o abusos de tipo sexual contra internos, motines y hasta fugas componen la historia negra del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aguascalientes.

La última gran controversia que remite al penal de esta ciudad ocurrió hace algunos días, con el registro de un supuesto motín en sus instalaciones y que hasta generó un incendio al interior, luego de las interminables denuncias de cobro de piso.

Y aunque las autoridades estatales han jurado que las denuncias se investigan, estas siguen presentándose por familiares de reos.

Quejas



Ubicado en el poniente de la ciudad, apenas alcanzado por la mancha urbana de la ciudad capital, el Cereso de Aguascalientes no ha sido ajeno a numerosas controversias.

Y es que las denuncias no son una novedad en el penal carcelario. Apenas en marzo de 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer una carta anónima por parte de familiares de internos, en donde denunciaban desde abusos físicos, deficiencias sanitarias o mala calidad de los alimentos.

Meses antes, la propia CEDH emitió una recomendación en cuanto a mejorar tanto los servicios médicos como de las condiciones alimenticias.

Abusos



Para octubre de 2021, la misma CEDH recibió una queja de un interno, quien presuntamente había sido abusado sexualmente dentro de las instalaciones, por sus propios compañeros del mismo pabellón.

Asunción Gutiérrez Padilla, ombudsperson local, dijo que la querella había sido remitida a la Fiscalía del Estado, abundando que el reo presuntamente era homosexual; lo cual habría sido uno de los motivos para que fuese objeto del escarnio de otros reos.

En aquel momento, Gutiérrez Padilla declaró que la instancia no tenía un antecedente similar.

La fuga



Para mediados de 2004, el Cereso de Aguascalientes quedó exhibido a nivel nacional, debido a la fuga de uno de sus internos.

Ese fue el caso del reo ubicado con el nombre de Salvador Aranda López, quien estaba recluido por presuntos delitos contra la salud, con una pena de 15 años, y además era investigado en el estado de Sonora. Sin embargo, para junio de 2004, el detenido se fugó del penal aguascalentense.

El escape se había concretado después que Salvador, supuestamente, introduciéndose en uno de los camiones para servicios de basura.

El motín



Los cambios sexenales de administración estatal no frenaron las quejas en cuanto al penal de Aguascalientes. Apenas en diciembre del año pasado, la ombudsperson Yessica Pérez Carreón anunció que de acuerdo a visitas realizadas a las cárceles de la entidad, se ubicaron fallas desde el servicio de agua potable hasta carencia de personal médico.

Las quejas estallaron en noviembre de 2025. Primero, el lunes 3 se notificó una situación de tipo violenta que las autoridades locales señalaron como una riña de internos.

Pero un día después, el martes 4, ocurrió una nueva situación que derivó hasta en un incendio en las mismas instalaciones del penal, generando una amplia movilización de instancias de seguridad y hasta de bomberos. Aunque las autoridades estatales volvieron a señalar que fue una riña de internos, ahora sí admitieron que hubo saldo de tres personas lesionadas, debiendo recibir atención médica fuera del penal.

El miércoles 5, familiares de reos denunciaron cobros de piso y extorsiones monetarias, supuestamente toleradas por la dirección del penal. Se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno, demandando hablar con la gobernadora Teresa Jiménez; aunque al final fueron recibidas por Antonio Arámbula, secretario de Gobierno.

Y aunque oficialmente se dijo que se investigarán las denuncias de extorsión, estas siguen generando en medios de Aguascalientes.