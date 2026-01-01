Hombre pierde las piernas tras ser arrollado en carretera a Calvillo

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una tarde que transcurría con normalidad se tornó en una tragedia de fatales consecuencias sobre la carretera federal 70 Poniente, en el tramo que conduce hacia el municipio de Calvillo.

Un hombre de entre 35 y 40 años de edad sufrió la amputación traumática de ambas piernas tras ser brutalmente embestido por un vehículo mientras intentaba realizar reparaciones a su camioneta sobre el acotamiento.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, a la altura del entronque con la comunidad de Malpaso.

Según los primeros reportes, el lesionado se encontraba a un costado de su camioneta, una Chevrolet Silverado blanca, la cual remolcaba una lancha.

En ese momento, el conductor de un vehículo Nissan Versa de color gris que circulaba con dirección al poniente a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se proyectó directamente contra el costado izquierdo de la camioneta estacionada, atropellando de lleno al chofer.

Tras el violento impacto, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, quienes arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios.

Debido a la gravedad extrema de las lesiones, los paramédicos lograron estabilizar al hombre en el sitio bajo un estricto protocolo de trauma.

Ante la urgencia médica, se solicitó el apoyo del helicóptero Fuerza Uno, el cual descendió en la zona para realizar el traslado aéreo inmediato del paciente al Hospital 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La Guardia Nacional se encargó de realizar el peritaje correspondiente en el lugar de los hechos para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del conductor del automóvil compacto.