Hombre sufre ataque en la zona centro de Aguascalientes, mata a sexagenaria ambulante y lesiona a policía

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una mujer de la tercera edad murió al ser atropellada y un elemento de la Policía Vial resultó gravemente herido luego de que el conductor de una camioneta perdió el control del volante presuntamente a consecuencia de un ataque epiléptico.

Los hechos se verificaron al filo de las 16:45 horas de este miércoles en la esquina de la calle Galeana y la zona peatonal de la Venustiana Carranza a un costado de la Casa de la Cultura, a espaldas de Catedral.

La víctima mortal fue identificada cómo María Gonzala Julio de 67 años de edad, se encontraba vendiendo sus artesanías sentada y pegada a la barda de la institución pública, mientras que a unos metros un oficial de vialidad observaba de pie el tráfico.

En determinado momento en escena apareció a exceso de velocidad una camioneta Jeep Patriot blanca conducida por un joven de aproximadamente 25 a 30 años.

De acuerdo a testigos, el chofer se dirigía sobre la calle Moctezuma (que en la intersección señalada se convierte en Venustiano Carranza rumbo al poniente y al llegar al cruce con Galeana, nunca aplicó los frenos a consecuencia de eso se subió a la banqueta y atropelló a la indefensa mujer prensándola contra la barda al mismo tiempo que el oficial identificado como Nelson Román Mejìa de 45 años, fue impactado por el costado derecho.

Transeúntes al observar la escena se acercaron para auxiliar a los involucrados y tras solicitar los servicios de emergencia al lugar arribaron Policías Viales, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y bomberos municipales.

Los técnicos en urgencias médicas confirmaron que la mujer de la tercera edad ya no contaba con signos vitales, mientras que el oficial fue llevado al Hospital General de Zona 1 del IMSS, cuyo estado de salud fue reportado como grave.

Finalmente, peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y traslado al SEMEFO para practicar la necropsia de ley, mientras que el presunto responsable fue detenido y llevado ante el Agente del Ministerio Público para qué responda por sus actos.