Hombres van por voluntad propia a curso contra violencia en Aguascalientes

Teresa Miranda

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA) opera el programa “Hombres trabajando por una vida libre de violencia”, dónde el 60% de los participantes asiste por iniciativa propia, sin ninguna orden judicial de por medio.

Así lo informó la directora del instituto, Karla Paola Ávila, quien destacó que a lo largo del año se atienden alrededor de 100 hombres entre voluntarios y los canalizados por juzgados familiares.

“Para nosotros es una cifra significativa porque son hombres que van por su propia voluntad”, subrayó la funcionaria, quien señaló que el grupo activo cuenta actualmente con 10 inscritos, ninguno de ellos por mandato del Poder Judicial.

El curso se imparte todos los lunes de 7 a 9 de la noche en la Casa de la Mujer de Villa Sur y está a cargo de dos sociólogos del instituto.

Los participantes trabajan en el anonimato y abordan todos los tipos de violencia, Ávila explicó que al inicio los participantes suelen mostrar resistencia, pero conforme avanzan las sesiones identifican conductas que no sabían que constituían violencia.

“Ellos decían que no sabían que las acciones que estaban haciendo estaban mal y juzgaban a las mujeres, hasta que se dieron cuenta de que eso era violencia”, señaló.

Una de las herramientas clave del programa es el llamado “punto de retiro”, una técnica que enseña a los participantes a alejarse de una situación tensa antes de que escale a un acto violento.

El curso está abierto a nuevos participantes en cualquier momento del año, quienes deseen inscribirse pueden consultar en las redes sociales del Instituto Municipal de la Mujer.