‘Hormiga’ González ya vuela a Grecia para integrarse el Olympiacos

Redacción

Guadalajara.- Con la ilusión de dar el salto definitivo en su carrera, el delantero mexicano Armando “Hormiga” González viajó la madrugada de este jueves para incorporarse a las filas del Olympiacos de Grecia, institución donde buscará consolidarse y competir en el máximo nivel del futbol europeo.

Antes de abordar el vuelo que lo llevará a su nuevo destino, el atacante de 23 años enfatizó que su salida de México estuvo impulsada puramente por la ambición deportiva y el crecimiento profesional, dejando en segundo plano las pretensiones financieras.

“Para mí el dinero no es lo primordial. Lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, el más grande de Grecia, y siempre compite en el futbol europeo. Quería tomar ese reto; es algo muy importante para mi carrera”, declaró el jugador de raíces de Aguascalientes.

El sueño europeo y la mira en la Champions

Para la “Hormiga”, dar el salto a la Superliga de Grecia representa la cristalización de una meta trazada desde sus inicios en las fuerzas básicas. El joven ariete se mostró agradecido por la oportunidad y motivado por asumir la responsabilidad de defender la camiseta del club más ganador del balompié heleno.

Uno de los principales incentivos para el jugador radica en la vitrina internacional que ofrece la escuadra de Pireo, en particular la posibilidad de participar en torneos continentales.

“Desde chico creces viendo la Champions y ya está ese reto. Se me ha quedado esa espinita: quiero jugar y quiero meter goles ahí también”, confesó González sobre la posibilidad de debutar en las magnas citas de la UEFA.

Con su llegada a Grecia, Armando González inicia un periodo de adaptación en el futbol europeo, enfocado en ganarse un lugar en el esquema titular y consolidar su capacidad goleadora en la elite internacional.

Con información de El Informador.

Foto: Instagram Armando González