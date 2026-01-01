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18 agosto, 2026
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Hoteleros piden planear con mayor anticipación la Feria Internacional del Caballo

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Francisco Javier Mendoza López, consideró positiva la realización de la Feria Internacional del Caballo, al señalar que representa una buena iniciativa del Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y el Buró de Congresos.

Sin embargo, destacó la importancia de que la promoción de este tipo de eventos se realice con mayor anticipación, pues los hoteleros requieren conocer con tiempo los carteles y artistas para preparar promociones y paquetes especiales.

Mendoza López señaló que también será necesario analizar con mayor detalle las fechas del evento, tomando en cuenta factores como el regreso a clases, vacaciones e inscripciones, ya que estos aspectos pueden influir directamente en la llegada de visitantes.

En cuanto a la ocupación hotelera, informó que durante julio se registró entre 47 y 48 por ciento, cifra que todavía se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia. Pese a ello, afirmó que existe confianza en los próximos eventos que se realizarán en Aguascalientes para fortalecer la actividad turística, elevar la ocupación y generar una mayor derrama económica.