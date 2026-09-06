Identifican a las víctimas de la tragedia en Nutrypollo

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Las autoridades locales confirmaron la identidad de las tres víctimas mortales tras la tragedia ocurrida dentro de la planta Nutrypollo, ubicada en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA).

Una maniobra de mantenimiento terminó en fatalidad cuando los operarios cayeron a un contenedor con sangre de ave.

Tras las primeras diligencias en la escena y en el nosocomio, la Fiscalía General del Estado ha identificado formalmente a los tres empleados fallecidos:

José Luis Cruz, de 60 años de edad.

Bernardo Castillo, de 42 años de edad.

Luis Fernando Macías, de 43 años de edad.

El informe médico-forense estableció que las causas determinantes del deceso fueron intoxicación por inhalación de gases tóxicos acumulados en el espacio confinado y ahogamiento.

Según los peritajes iniciales, los obreros realizaban labores de inspección en el depósito cuando uno de ellos perdió el conocimiento debido a la concentración de gases y cayó al fluido; sus dos compañeros intentaron rescatarlo, quedando atrapados en la misma contingencia.

El saldo del percance confirmó el deceso de un trabajador en las instalaciones de la nave industrial, mientras que los otros dos perdieron la vida momentos después de ser ingresados de urgencia al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS.

La Fiscalía continúa con la investigación para deslindar responsabilidades operativas y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la empresa.