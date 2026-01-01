Impactan a jinete en carretera de Rincón de Romos y está moribundo 

Redacción

Aguascalientes, Ags – Uniformados de la Policía Estatal de Carreteras atendieron el reporte de accidente contra un semoviente que se registró la noche de este sábado en la carretera estatal número 120, ubicada en el municipio de Rincón de Romos, resultando lesionado el jinete que fue trasladado a recibir atención médica en código rojo al Hospital General de Rincón de Romos.

El reporte del accidente se recibió en el Servicio de Emergencia 911 la noche de este sábado, en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 120 en el tramo Estación Rincón con Tanque Blanco en el municipio de Rincón de Romos, una camioneta había impactado un caballo y estaba lesionado su jinete, por lo cual al lugar se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Estatal y paramédicos.

Al arribar al lugar, los uniformados de la Policía Estatal de Carreteras localizaron una camioneta marca Dodge, Ram, en color blanco con placas de circulación del Estado de Zacatecas, que se encontraba abandonada. Además a unos metros de la camioneta localizaron un equino color rojizo y junto a este una persona de sexo masculino que se encontraba gravemente lesionado, el jinete responde al nombre de Alexis N de 19 años de edad, el cual tras ser valorado por los paramédicos de la ambulancia ECO432 del ISSEA determinaron trasladarlo a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos en código rojo.

Finalmente, de acuerdo a los indicios en el lugar de los hechos, los uniformados de la Policía Estatal de Carreteras determinaron que el conductor de la camioneta marca Dodge, Ram, en color blanco transitaba sobre la carretera estatal número 120, en dirección de sur a norte, al arribar a la altura del kilómetro 003+500 de manera inoportuna e intempestiva un semoviente que cruza la vía, lo que provoca ser impactado en su costado derecho con el ángulo delantero izquierdo de la camioneta, encontrando el vehículo parcialmente fuera de la vía, sobre sus neumáticos con su frente en dirección al oriente y al semoviente fuera de la vía, a su costado izquierdo, sin signos de vida.