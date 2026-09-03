Imponen cuatro marcas mundiales en Velódromo de Aguascalientes

Aguascalientes volvió a ser escenario de una jornada histórica para el ciclismo de pista, con cuatro récords mundiales establecidos en el Velódromo Bicentenario Juan Alfredo Morales Shaadi, lo que reafirma las condiciones excepcionales de la pista de Aguascalientes para el alto rendimiento.

En los 500 metros, el ciclista estadounidense Gilea Raymond, de 70 años, registró un tiempo de 36.724 segundos, con lo que estableció un récord nacional de Estados Unidos y un récord mundial en su categoría, además de superar su propia marca anterior de 37.177 segundos, establecida en este mismo escenario.

A esta hazaña se suma el inglés Steve Cronshaw, quien estableció un nuevo récord mundial en los dos kilómetros, dentro de la categoría Máster 70-75 años, con un tiempo de 2:16.839.

Por su parte, el estadounidense Russell Murphy también hizo historia al establecer un nuevo récord mundial en los dos kilómetros, dentro de la categoría Máster 65-69 años, con un tiempo de 2:19.425, sumándose así a la jornada de grandes marcas en la pista hidrocálida.

Finalmente, el ciclista canadiense Pierre Lecuyer cerró esta histórica jornada al recorrer 43.463 kilómetros en una hora y establecer un nuevo récord mundial en esta prueba.

Cabe destacar que los ciclistas realizan estas pruebas de manera individual, con el fin de romper récords cuando consideran que están preparados. Las marcas que obtuvieron fueron avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Estos resultados confirman una vez más que el Velódromo Bicentenario es un escenario de clase mundial, capaz de recibir a atletas de diferentes países que llegan a Aguascalientes para competir al más alto nivel y superar sus propios límites.

Con estas nuevas marcas, Aguascalientes reiteró su posición como referente internacional del ciclismo de pista y como tierra donde se compite, se superan límites y se rompen récords.