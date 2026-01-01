Impulsa Leo Montañez innovación tecnológica para conectar a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente municipal Leo Montañez impulsa la plataforma ECCO 360 como un sistema integral para responder de una forma rápida cada uno de los reportes e inquietudes de las y los vecinos.

En el marco del segundo informe, Leo Montañez explicó que cada vez que se recibe un reporte vía WhatsApp al número 449 4590739, se notifica al presidente municipal, al secretario, al director, al jefe de Departamento e incluso a la cuadrilla que realizará el trabajo en campo.

Cada solicitud o reporte se registra una sola vez, recibe un identificador y genera una bitácora digital con ubicación, responsable, acciones y evidencias.

En el preciso momento en que se recibe la solicitud, el ciudadano también recibe por WhatsApp un mensaje de confirmación con la certeza de que su petición ya forma parte del sistema y puede ser consultada.

Cuando la dependencia responsable atiende el reporte y documenta su cierre, ECCO 360 genera automáticamente una nueva notificación. El ciudadano conoce el momento en que fue atendido y puede recibir evidencia gráfica, como fotografías del trabajo realizado.

De esta manera, se logra reducir el tiempo de respuesta a cada uno de los reportes ciudadanos y mejorar la comunicación con la sociedad.