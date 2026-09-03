Impulsan reconversión agrícola ante nuevas condiciones comerciales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Frente a las nuevas condiciones del mercado, productores del municipio de Cosío han comenzado a reconvertir sus cultivos para mantener la rentabilidad de sus tierras, informó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz García.

Explicó en entrevista que entre 20 y 30 productores de la región que anteriormente combinaban la producción de uva y siruela están fortaleciendo el cultivo de siruela roja, como parte de este proceso de reconversión productiva. Asimismo, algunos agricultores que destinaban sus huertas a la producción de uva para vino están regresando a la uva de mesa, debido a que actualmente ofrece mejores condiciones de comercialización.

Armendáriz García señaló que continúan las reuniones con los productores de Cosío, municipio que concentra alrededor del 70 por ciento de la producción vitivinícola estatal, para analizar alternativas que permitan enfrentar las condiciones del mercado.

Destacó que la reconversión busca que los agricultores puedan aprovechar mejor sus tierras y mantener ingresos, mientras se trabaja paralelamente en estrategias para fortalecer la actividad vitivinícola de Aguascalientes.