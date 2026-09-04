IMSS Bienestar es un fracaso del gobierno federal: Medina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de Salud del Congreso, se sumó a los cuestionamientos de gremios sindicales contra la aplicación del IMSS Bienestar en Aguascalientes, puntualizando que no ha cumplido con las expectativas.

“Lo que sí hemos visto es que el IMSS Bienestar ha sido uno de los grandes fracasos de esta administración federal y ojalá se considere un replanteamiento en lo local para que los estados puedan ser libres como es Aguascalientes, Afortunadamente nuestra gobernadora (Teresa Jiménez) no quiso incorporarse y eso se refleja en la inversión que se ha tenido en el estado”, subrayó.

En ese sentido, Medina Macías ejemplificó en situaciones que fueron del dominio público, como la carencia de materiales para atenciones a niños intubados y que fue denunciada por enfermos del Hospital de Pediatría de la Ciudad de México.

El pasado jueves, Francisco Javier Araiza Méndez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (FEDESA), cuestionó la eventual instalación del IMSS Bienestar en la entidad, señalando que no ha dado resultados en otras entidades. A estas posturas se sumaron dirigentes sindicales de Jalisco y Michoacán en gira por la ciudad

Sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Aguascalientes, para dar a conocer resultados de su segundo informe de gobierno, la legisladora del PAN consideró que se tiene una carencia en cuanto a resultados.

“Me parece que no es un informe de resultados, sino un informe de acciones, pues no mide el avance de estas políticas. Su informe se resume en las becas, a la siembra de árboles y que no explica los beneficios ambientales. No han hablado de los desaparecidos o daños a las personas, pero hay que estar muy al pendiente”, expresó Medina.