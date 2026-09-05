Inaugura la UAA su 31ª Feria Universitaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con más de 300 actividades y la expectativa de recibir a miles de visitantes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes inició su 31ª Feria Universitaria, una celebración que durante este 5 y 6 de septiembre convierte a Ciudad Universitaria en un espacio abierto a toda la sociedad para conocer, experimentar y disfrutar el quehacer académico, científico, cultural, deportivo y de emprendimiento de la institución.

Hace 31 años, la Feria Universitaria nació con la idea de abrir las puertas de la UAA para que la sociedad pudiera conocer de cerca sus carreras, cursos, servicios y el trabajo que se desarrolla en sus aulas. Hoy, aquella iniciativa se ha convertido en una de las celebraciones universitarias más importantes de la entidad y en un punto de encuentro que año con año reúne a estudiantes, familias, aspirantes, egresados y visitantes de todas las edades.

Durante el acto inaugural, el Mtro. en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la UAA, recordó que la primera edición se realizó en 1993, durante el rectorado del ingeniero Gonzalo González Hernández, y destacó la evolución que ha tenido esta celebración. En 2014 recibió a más de 12 mil personas y, para 2019, alcanzó casi 54 mil asistentes. Tras la pausa provocada por la pandemia, la Feria regresó con fuerza y el año pasado registró más de 43 mil visitas, de las cuales la mitad correspondió a personas externas a la comunidad universitaria.

El rector subrayó que estas cifras reflejan que la Feria Universitaria dejó de ser una actividad dirigida exclusivamente a quienes forman parte de la institución para convertirse en una expresión de la relación cercana que la UAA mantiene con Aguascalientes. En este sentido, señaló que el encuentro permite mostrar cómo el

conocimiento, la investigación y la formación profesional pueden responder a necesidades reales, al tiempo que pone las capacidades de la Universidad al servicio de la sociedad y coloca a las personas en el centro de su quehacer.

Durante esta edición también se impulsa la campaña “Ningún Gallo se queda atrás”, mediante la cual se busca reunir recursos para apoyar durante un semestre a 31 estudiantes que atraviesan dificultades económicas, como una acción simbólica vinculada a las 31 ediciones de la Feria. Esta iniciativa se suma a las miles de becas que la institución otorga anualmente y refrenda, destacó el rector, que valores como la solidaridad, el humanismo y la empatía pueden traducirse en hechos concretos.

Por su parte, el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), quien acudió en representación de la Dra. Tere Jiménez Esquivel, gobernadora constitucional del Estado de Aguascalientes, reconoció a la UAA como un baluarte y un importante apoyo para el desarrollo educativo del Estado. Además, compartió que hace 31 años participó en la primera Feria Universitaria como estudiante de la Licenciatura en Administración Financiera, por lo que regresar ahora como autoridad le permitió atestiguar la evolución de esta iniciativa que, afirmó, tiene como una de sus principales claves de éxito el abrir las puertas de la institución a toda la sociedad.

En tanto, la Dra. Silvia Mata Zamores, directora general de Difusión y Vinculación, detalló que a lo largo de estas dos jornadas, los visitantes podrán recorrer pabellones y zonas temáticas con talleres, exposiciones, experimentos, actividades deportivas, jornadas de salud, proyectos, experiencias interactivas y propuestas para niñas y niños.

Entre los espacios que integran esta edición se encuentran la 28ª Feria del Libro, el Pabellón Empresarial, el Corredor Emprendedor, el Pabellón de Impacto Social y Ambiental, el Pabellón Industrial, la Zona Canina y el Pabellón Astronómico, además de una amplia programación cultural distribuida en seis foros con presentaciones de danza, teatro, música, ensambles, orquestas y agrupaciones invitadas. Como parte del cierre de esta celebración se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

El evento de arranque también fue ocasión para reconocer a quienes dieron voz e imagen a esta edición de la Feria. Se entregó un reconocimiento al Lic. Dorian Javier Ortiz Placencia, responsable del cartel oficial y de la imagen de la 31ª Feria Universitaria, así como al alumno Joaquín Marín Cadena, estudiante de la carrera

de Comunicación e Información y ganador del concurso “Mi voz en la Feria Universitaria 2026”, en el que participaron 73 personas.

El acto inaugural estuvo presidido además por el Dr. Manuel Díaz Flores, presidente de la H. Junta de Gobierno de la UAA; el Dr. en Derecho Fernando Ruvalcaba Villalobos, secretario general de la UAA; la alumna Mariana Torres Antuna, presidenta de la FEUAA; el Lic. Víctor Adrián Martínez Hernández, en representación del Dr. Salvador Esparza Gutiérrez, secretario general de ACIUAA; integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria; y el Mtro. José Luis Padilla González, abogado general de la UAA.

La comunidad universitaria y la sociedad en general podrán consultar el programa completo de actividades en www.uaa.mx/feria/