Inaugura Leo Montañez Casa de Música “Los Cactus” para jóvenes y niños

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente municipal Leo Montañez, inauguró las modernas instalaciones de la Casa de Música Los Cactus, nuevo espacio de formación al oriente de la ciudad para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

En el marco de la gira de trabajo por su segundo informe de actividades, Leo Montañez, resaltó que durante sus dos periodos al frente del Municipio de Aguascalientes ha impulsado el arte y la cultura para que las infancias y juventudes, alcancen sus sueños, cuenten con una opción dinámica de perfeccionar sus habilidades, su talento y aprovechen el tiempo libre de manera productiva.

Leo Montañez enfatizó que con este nuevo centro artístico y cultural se avanza en la transformación del entorno urbano y social en esta parte del oriente de Aguascalientes, en donde de solo existir un baldío, ahora las familias gozan de una cancha de fútbol con pasto sintético, cancha multiusos, trotapista, aparatos para ejercicio y juegos infantiles.

La casa de música Los Cactus se incorpora como una nueva sede de la comunidad de orquestas COMPÁZ, programa que actualmente genera más de 3 mil 600 clases al año.

Este innovador espacio que además de aulas cuenta con un foro y velaria para disfrutar de los conciertos, dará oportunidad a niñas, niños y jóvenes de 7 a 17 años, de aprender a tocar instrumentos como percusión, piano, guitarra eléctrica y acústica, bajo, trompeta y violín.

El director general del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) Iván Alejandro Sánchez Nájera, que en Los Cactus se consolidará una orquesta típica y enfatizó que a través de esta estrategia se han integrado diversas orquestas y sedes como la escuela COMPÁZ Pocitos y Lomas del Mirador que junto con este nuevo espacio agruparán a alrededor de 500 niñas, niños y jóvenes.

La regidora presidenta de la Comisión Permanente de Cultura, Cindy Ruvalcaba de Loera, refrendó el respaldo del Cabildo en estos proyectos que hacen comunidad, cambian vidas e impulsan talentos.

La casa de música Los Cactus se ubica en calle Paseo de la Biznaga esquina Salvador Ramírez Martín del Campo en el fraccionamiento Valle de los Cactus, y cuenta con horarios de clases de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 horas, de 16:00 a 18:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, además de un turno sabatino. El proceso de inscripción y las clases son gratuitos y para realizarlo hay que acudir directamente a las instalaciones.

A este evento se dieron cita el diputado local Emanuel Sánchez Nájera, integrantes del Ayuntamiento Capital, del gabinete municipal, del Consejo de la Ciudad, así como vecinas y vecinos de fraccionamientos aledaños y medios de comunicación.