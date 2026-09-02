Inaugura Tere Jiménez el México Carbon Forum 2026

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el México Carbon Forum 2026, uno de los encuentros ambientales y económicos más importantes de América Latina, que reúne este 2 y 3 de septiembre en el Complejo Tres Centurias a cerca de 3 mil 500 participantes para analizar alternativas que permitan reducir emisiones contaminantes, financiar proyectos ambientales, hacer más competitivas a las empresas y generar nuevas oportunidades económicas a partir del cuidado del medio ambiente.

Uno de los principales temas del encuentro son los llamados mercados de carbono, que dan un valor económico a la reducción de emisiones contaminantes. Así, las empresas que contaminan menos pueden obtener recursos para invertir en tecnología y proyectos que ayuden a cuidar el medio ambiente.

La gobernadora destacó que Aguascalientes tiene claro que el crecimiento económico y el cuidado ambiental pueden avanzar de la mano.

“Poner precio al carbono está modificando las reglas de la economía mundial y generando recursos para financiar nuevas tecnologías, infraestructura y proyectos con la capacidad de reducir emisiones, pero lo más importante es que la economía baja en carbono también está creando valor para las personas”, aseguró.

Tere Jiménez señaló que esta nueva economía también representa oportunidades para la población: las empresas pueden acceder a nuevos mercados al reducir sus emisiones; las y los jóvenes encuentran nuevos campos de desarrollo profesional y las comunidades pueden generar ingresos mediante proyectos que, al mismo tiempo, protegen sus recursos naturales.

“Aguascalientes ya participa en este impulso global. El Gigante de México brinda certeza y seguridad a los mercados de carbono y estamos aprovechando la transición haciendo una economía más sostenible, con innovación tecnológica y capital humano especializado”, precisó.

Norma Munguía Aldaraca, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat, destacó la importancia de atraer inversiones para proyectos que reduzcan la contaminación y ayuden a México a cumplir sus metas ambientales.

“Necesitamos instrumentos capaces de movilizar inversión y al mismo tiempo generar reducciones reales de emisiones a la altura de los compromisos climáticos que nuestro país ha asumido, y que además son necesarios para la viabilidad de un México próspero”, sostuvo.

Por su parte, Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, señaló que Aguascalientes trabaja para consolidarse como un estado competitivo, moderno y sustentable, con acciones para aprovechar mejor los recursos naturales, reducir contaminantes y estar mejor preparados ante los efectos del cambio climático.

Detalló que entre estas acciones se encuentran la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, el Reglamento de la Ley de Cambio Climático, así como el Programa Sello Bajo Carbono y el Mercado Voluntario de Carbono.

Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, reconoció a Aguascalientes como un referente nacional por el trabajo que realiza en materia de sustentabilidad.

“Eso es muy importante para México, porque ese tema no solo debe estar en la agenda nacional de la Federación, sino que tiene que complementarse con una agenda a nivel estatal para realmente tener un alcance nacional, y en ese sentido, los trabajos que se hacen aquí en Aguascalientes son una de las referencias a nivel nacional”, señaló.

Eduardo Piquero, director general de la Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2), agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para realizar este encuentro y destacó las condiciones que ofrece Aguascalientes para las empresas que buscan ser más competitivas y avanzar hacia modelos más sustentables.

“Gracias a todo el equipo de Aguascalientes por todo su apoyo; gobernadora, posee un equipo muy apto, muy capaz y muy eficiente. Quisiera agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, que ha hecho un trabajo absolutamente maravilloso. No solamente nos sentimos en casa, nos sentimos en un lugar que es próspero, en un lugar donde existen muchas oportunidades, en un lugar donde las empresas miran al futuro y están identificando cómo volverse más competitivas”, concluyó.

Durante los dos días del Mexico Carbon Forum 2026, representantes de gobiernos, empresas, organismos internacionales, universidades y especialistas participarán en conferencias, paneles y espacios de diálogo para compartir experiencias y desarrollar alternativas que permitan combinar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Ficotrece, también estuvieron Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; diputada Genny López Valenzuela, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del H. Congreso del Estado; Javier Arribas Quintana, minister counsellor Green Agenda and Energy Transition; Jorge Alegría Formoso, director general de la Bolsa Mexicana de Valores; Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles.