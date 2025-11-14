Inaugura Tere Jiménez el Torneo de la Amistad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un ambiente vibrante, cargado de emoción, música y entusiasmo, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración del Torneo de la Amistad 2025, el evento deportivo estudiantil más grande de Latinoamérica. Desde el Estadio Victoria, dio arranque a la 42.ª edición de esta celebración que impulsa el talento, la convivencia y el espíritu competitivo de miles de jóvenes.

La gobernadora ofreció una cálida bienvenida a los atletas, entrenadores y familias provenientes de todo México y del extranjero, quienes regresan a Aguascalientes, sede del torneo por tercera ocasión.

“Bienvenidos al Gigante de México, Aguascalientes abre sus brazos para recibir a todos los participantes de México, El Salvador y Guatemala; los recibimos con gusto, a sus familias, entrenadores y autoridades educativas; aquí late fuerte el corazón de nuestro país, celebremos el inicio del torneo que tiene como base la unión, la convivencia, el crecimiento y la fuerza de una juventud. Compitan con pasión, con respeto, con valentía y con orgullo; que esta edición nos recuerde que somos más fuertes cuando competimos con alegría; bienvenidos”, les dijo la gobernadora.

Carmen Alicia Ramírez López, directora general del Cumbres International School Aguascalientes y del Torneo de la Amistad 2025, se dirigió a los estudiantes participantes y agradeció el respaldo de la gobernadora para realizar nuevamente el torneo en Aguascalientes, una sede elegida por su seguridad, infraestructura y ubicación estratégica.

“Estamos con el corazón lleno de alegría por recibirlos, sean bienvenidos a esta ciudad que los aguardaba con mucha ilusión; el entusiasmo se respira y esta noche me quiero dirigir a ustedes, los atletas que son los protagonistas de esta justa deportiva; en cada competencia dejen el corazón para alcanzar la meta que se han propuesto. Gobernadora, muchas gracias por su respaldo; gracias por permitir que esta competencia pueda llevarse a cabo en nuestra ciudad; en este Torneo de la Amistad trascendemos y trascendemos juntos”, subrayó.

La inauguración estuvo marcada por un desfile lleno de energía donde las delegaciones avanzaron entre aplausos, el cielo se iluminó con pirotecnia y las presentaciones artísticas envolvieron el estadio en un ambiente de color y movimiento. El encendido del pebetero selló de manera emblemática el comienzo oficial del encuentro.

En el evento inaugural también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Elena Bustillos Cornejo, directora ejecutiva de la Red de Colegios Semper Altius; el padre Alberto Simán, legionario de Cristo, presidente de la junta de Dirección de la Red de Colegios Semper Altius; Mónica Aguirre Ortiz, directora territorial de Las Consagradas del Regnum Christi del Norte de México; Carlos Gutiérrez, legionario de Cristo, director territorial de La Legión de Cristo en México; Enrique Castañeda Téllez Girón, director nacional de la Red de Colegios Mano Amiga; José Manuel Gómez Domínguez, presidente del Torneo de la Amistad Aguascalientes 2025; Gabriela Orozco Ramírez, presidenta del Torneo de la Amistad Aguascalientes 2025; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado, y Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado.