Inauguran en Calvillo nueva iluminación de la Plaza del Chiquihuitero

Redacción

Calvillo, Ags.- El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó a cabo la inauguración de la nueva iluminación de la Plaza del Chiquihuitero, con el objetivo de brindar espacios públicos más seguros, funcionales y dignos para las familias de esta comunidad.

El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia destacó que esta acción forma parte del programa “Calvillo Brilla”, mediante el cual se moderniza la infraestructura de alumbrado público en diversas localidades del municipio, fortaleciendo la seguridad y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

Con estas obras, el Gobierno de Calvillo reafirma su compromiso de continuar iluminando cada rincón del municipio.