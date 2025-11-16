Indetectable para los humanos la música producida por la IA

La música generada por inteligencia artificial (IA) ha alcanzado una sofisticación que la hace virtualmente indetectable para el oído humano, según una nueva y contundente encuesta.

Un estudio diseñado para la plataforma de streaming francesa Deezer, realizado a 9,000 personas en ocho países, determinó que el 97 por ciento de los participantes no pudo diferenciar entre dos temas creados íntegramente por IA y una canción real en una prueba a ciegas.

El estudio, realizado en línea del 6 al 10 de octubre en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón, pone de manifiesto la creciente capacidad de las herramientas de generación musical y plantea serias preocupaciones éticas y de derechos de autor en la industria.

La plataforma Deezer ha sido testigo de la rápida expansión de esta tecnología. Mientras que en enero de este año uno de cada 10 temas reproducidos en su web era una pista compuesta por IA, diez meses después esa cifra ha escalado al 34 por ciento del total de canciones, lo que representa cerca de 40,000 temas diarios. Pese a este aumento, estas canciones todavía representan una parte muy pequeña del total de escuchas.

“Estos resultados demuestran claramente que a la gente le importa la música y que quiere saber si está escuchando una canción creada por un humano o por una IA”, afirmó Alexis Lanternier, director general de Deezer.

La preocupación por la transparencia se intensificó tras casos como el del grupo The Velvet Sundown, una banda generada por IA que registró un éxito fulgurante en Spotify, llegando a superar los tres millones de reproducciones con su canción más viral antes de que se confirmaran sus orígenes artificiales.

Deezer, con más de nueve millones de suscriptores, se ha posicionado como plataforma que indica sistemáticamente los títulos generados completamente por IA a través de un mensaje a los usuarios. La empresa también ha excluido estos temas de las listas de reproducción editoriales y las recomendaciones algorítmicas, con el objetivo de fomentar la transparencia.

Con información de La Jornada.