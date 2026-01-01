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Información bancaria retrasa investigación de estafa Ponzi

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La falta de información financiera solicitada a instituciones como la Comisión Nacional Bancaria retrasa el avance de la investigación por la presunta estafa Ponzi, reconoció el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García.

El funcionario explicó a medios informativos que la Fiscalía Anticorrupción continúa realizando diligencias dentro de la carpeta, pero algunas dependen de datos que deben ser remitidos por otras instituciones, por lo que no siempre pueden obtenerse de manera inmediata.

Alonso García señaló que esta situación impide avanzar con mayor rapidez hacia el porcentaje de investigación que se había estimado previamente, aunque aseguró que la carpeta continúa su curso y que también permanece pendiente el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Precisó que el caso requiere información relacionada con movimientos y aspectos financieros que no están directamente al alcance de la Fiscalía, por lo que deben esperar a que las instituciones correspondientes entreguen los datos solicitados para continuar con algunas de las diligencias pendientes.