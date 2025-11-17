Informan sobre los cierres viales por desfile de la Revolución

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director de Movilidad y Tránsito, José Luis Rodríguez Montoya, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informa sobre los cierres viales que se implementarán con motivo del Desfile del CXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, el cual se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre y tendrá inicio a las 10:00 horas. Sin embargo, el despeje de calles comenzará a las 07:00 horas.

El recorrido partirá de Madero al poniente, continuará por Galeana hacia el sur y concluirá en avenida López Mateos, donde se ubicará el área de disloque.

Principales Puntos de Cierre:

* Avenida de la Convención y Av. López Mateos al poniente

* Avenida de la Convención y Alameda al poniente

* Avenida Francisco I. Madero y Héroe de Nacozari al poniente

* Avenida Alameda y Héroe de Nacozari al poniente

* Calles que confluyen con Av. Francisco I. Madero (Ezequiel A. Chávez, Gral. Barragán, Cosío, Zaragoza, Hidalgo y Morelos)

* Victoria y Rivero y Gutiérrez (al sur)

* Avenida López Mateos y Josefa Ortiz de Domínguez al norte.

* Avenida López Mateos y José María Chávez al poniente.

* Avenida López Mateos y Colón al norte.

* Paseo de la Cruz y Cristóbal Colón al norte.

* Avenida de la Convención y Avenida López Mateos al oriente.

Rutas Alternas Recomendadas

De norte a sur:

* Segundo Anillo de Circunvalación

* Avenida Mariano Escobedo-Gómez Morín

* Primer Anillo de Circunvalación

* Calle 5 de Mayo al norte

* Calle Eduardo J. Correa al sur

* Calle Matamoros al sur

* Heroico Colegio Militar

De oriente a poniente:

* Emiliano Zapata-Rivero y Gutiérrez-Pedro Parga-Vázquez del Mercado al oriente

* Álvaro Obregón al poniente

* Par Vial Norberto Gómez y Enrique Estrada ambos sentidos

* Calle Guadalupe al poniente

* Av. de la Convención de 1914 norte

* Paseo de la Cruz ambos sentidos

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a anticipar sus traslados y seguir en todo momento las indicaciones de los policías viales para garantizar el desarrollo seguro del desfile.