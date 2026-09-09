Inglaterra: científicos y pescadores suman fuerzas para proteger tiburones

Redacción

En un hito para la biología marina de la región, un equipo de investigación de la Universidad de Exeter encabezado por Matthew Witt y Lucy Hawkes, en alianza con pescadores deportivos locales, logró en julio el primer marcado electrónico de un tiburón zorro (Alopias vulpinus) en aguas del Canal de la Mancha y del Atlántico nororiental.

El trabajo, difundido por The Conversation y Phys.org, fue posible tras 14 expediciones marítimas a bordo de pequeñas embarcaciones pesqueras. El dispositivo instalado recopilará información sobre los desplazamientos, pautas de alimentación y comportamientos de este depredador —que puede alcanzar los 5.8 metros de longitud y utiliza su prominente aleta caudal como látigo para cazar en grupo—, la cual se transmitirá vía satélite una vez que la marca se desprenda de forma automática en un año.

El proyecto subraya el valor del conocimiento empírico acumulado por el sector de la pesca deportiva, integrado por entre dos y tres millones de aficionados en el Reino Unido.

De acuerdo con el investigador Matthew Witt, los registros históricos de temporadas de llegada, zonas de avistamiento y frecuencias de captura aportan una continuidad temporal que complementa las muestras puntuales de la ciencia.

Como parte de esta colaboración, los académicos han integrado sus estudios con la base de datos de Pat Smith, un registro histórico de capturas iniciado en 1953 y actualmente disponible en línea. Esta alianza busca conciliar los objetivos de conservación con la actividad recreativa mediante el diálogo y el reconocimiento mutuo del ecosistema marino. La iniciativa forma parte del Programa de Recuperación de Especies de Natural England, proyecto financiado por el gobierno británico entre julio de 2026 y marzo de 2029 que atiende a más de 350 especies amenazadas.

Con información de Infobae.