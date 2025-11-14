Inicia SADER programa de Energía para el Campo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En conferencia de prensa de manera conjunta Delegaciones Federales del Gobierno de México, que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum, dieron a conocer el proceso de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola 2026 (PEUA).

El evento tuvo lugar en las instalaciones de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Aguascalientes, con su titular Rocío Reyes Gaytán, el Coordinador General de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, Jesús Enrique Vázquez Lizárraga; el Subdirector General de Administración del Agua de CONAGUA, Mauricio Rodríguez Alonso y el Representante Federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Aguascalientes, Kristian Vera,

Los funcionarios federales puntualizaron la importancia de este programa que, busca apoyar a los productores agrícolas mediante tarifas preferenciales para el uso de energía eléctrica destinada al riego y demás actividades productivas del campo.

Durante la presentación, se invitó a todas y todos los productores agrícolas del estado a acudir a las ventanillas instaladas en los CADER de Pabellón de Arteaga, Calvillo y Villa Juárez, así como en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Aguascalientes, para realizar su trámite de inscripción o reinscripción y aprovechar los beneficios de este importante programa.

Las ventanillas estarán disponibles en:

CADER Pabellón de Arteaga: Av. Plutarco Elías Calles No. 63, Zona Centro, C.P. 20670, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

CADER Calvillo: Av. Río Calvillo No. 301, esquina Jesús Landeros, Fracc. San Rafael, C.P. 20800, Calvillo, Aguascalientes.

CADER Villa Juárez: Calle 5 de Mayo No. 108, Zona Centro, C.P. 20950, Villa Juárez, Aguascalientes.

Oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Aguascalientes: Av. de la Convención de 1914 Norte No. 2202, Col. Buenos Aires, C.P. 20020, Aguascalientes, Ags.

Se invita a las y los productores agrícolas a acercarse al punto más cercano para recibir información y realizar su inscripción o reinscripción dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, les informó que en la página oficial se podrá consultar la dirección y los horarios de atención de cada punto, así como los requisitos necesarios para completar el proceso.

“Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del campo aguascalentense, impulsando su productividad y sostenibilidad a través del acceso equitativo a la energía”.