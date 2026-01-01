14.2 C
Aguascalientes
17 agosto, 2026
Tendencias

Bélgica afronta el peor incendio de su historia con 3000…

Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Scream’, fallece a los…

Abejas de León cae con Panteras de Aguascalientes 

Accidente en Ojocaliente III deja motociclista sin vida

Inicio caluroso de semana para Aguascalientes

Pide obispo de Aguascalientes a fieles evitar cerrazón

Un muerto y un herido deja choque en Rincón de…

Muere hijo de Jean Succar en situaciones no aclaradas

Pabellón invita a carrera VaqueRun 

Descarta Salud nuevos casos de diarrea explosiva en Aguascalientes

Inicio caluroso de semana para Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-  Caluroso inicio de semana se tiene previsto para Aguascalientes, luego que el termómetro mantendrá temperaturas máximas de entre 30 hasta 35 grados centígrados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

De igual forma, no se descarta la posibilidad de intervalos de chubascos en algunas zonas de la entidad, junto con la posibilidad de ráfagas de viento que pudieran alcanzar los 60 kilómetros por hora; de acuerdo al reporte.

A nivel nacional se esperan lluvias intensas para estados como Sinaloa y Nayarit, además de que la onda tropical 28 derivará en lluvias al sureste de México.