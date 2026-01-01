Inicio caluroso de semana para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Caluroso inicio de semana se tiene previsto para Aguascalientes, luego que el termómetro mantendrá temperaturas máximas de entre 30 hasta 35 grados centígrados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

De igual forma, no se descarta la posibilidad de intervalos de chubascos en algunas zonas de la entidad, junto con la posibilidad de ráfagas de viento que pudieran alcanzar los 60 kilómetros por hora; de acuerdo al reporte.

A nivel nacional se esperan lluvias intensas para estados como Sinaloa y Nayarit, además de que la onda tropical 28 derivará en lluvias al sureste de México.