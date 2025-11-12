Investigan a 2 personas que engañaban con trámites en la pensión municipal de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Dos personas son investigadas por presuntamente hacerse pasar por gestores y engañar a ciudadanos con la promesa de ayudarlos a recuperar sus vehículos retenidos en la pensión municipal de Aguascalientes, ambos casos ya fueron turnados a la Fiscalía General del Estado.

“Recibimos a una persona con una denuncia por fraude contra un gestor y, bueno, tomamos medidas en lo que sea ahí en la dirección. Son personas ajenas totalmente a nosotros, pero aprovechan que las personas no saben o desconocen los trámites y las abordan como para ofrecerles o buscarles o ofrecerles un descuento, que eso es totalmente falso. Y únicamente lo que hacen es que los extorsionan o los hacen un fraude”, informó José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario explicó que actualmente existen dos carpetas de investigación.

“Son dos. Una ya tenemos bastante tiempo y esta acaba de caer hace como unos 15 días, más o menos”, dijo.

Rodríguez Montoya precisó que los trámites ante la pensión municipal son gratuitos y se realizan únicamente en ventanilla.

“Los trámites son fáciles, son gratuitos, totalmente todos los trámites que ofrecemos nosotros son gratuitos. Que se acerquen con el personal que está ahí en ventanilla, directamente. Que no aborden ni a los oficiales. Los oficiales su función es vigilancia, no es ser gestor ni andar dando información”, señaló.

El director recordó que los requisitos para liberar un vehículo son la factura original o endosada, identificación del propietario, carta poder o representación legal en caso de empresas, y el pago de derechos correspondientes.