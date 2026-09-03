Investigan a círculo cercano de Jonathan Meléndez tras multihomicidio

Redacción

Las primeras investigaciones sobre el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa —tecladista, compositor y cofundador de la agrupación Camilo Séptimo— apuntan hacia su círculo cercano. El músico fue localizado sin vida junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven de 21 años que trabajaba con la familia, en un departamento de un exclusivo complejo residencial en Zona Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza.

El crimen ocurrió el martes 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, donde también fue encontrada sin vida la mascota de la familia. En el lugar fue hallado un hijo del músico, de seis años de edad, quien sobrevivió sin presentar signos de violencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el cuádruple homicidio y confirmó la detención de dos hombres por su probable participación.

Primeras hipótesis

Una de las líneas principales de investigación involucra a Diego Sebastián “N”, uno de los detenidos, a quien las autoridades identifican como socio del músico. Se presume que el sospechoso ingresó al inmueble sin forzar los accesos, aprovechando la relación de confianza con la víctima.

Según reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), el crimen habría sido derivado de un conflicto económico por una suma aproximada de 300 mil pesos, lo que generó una discusión durante una reunión en el departamento. Si bien esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía mexiquense como el móvil del ataque, el robo se mantiene como otra de las hipótesis activas.

Un elemento clave en la reconstrucción de los hechos indica que horas antes de su muerte, Jonathan Meléndez advirtió a un amigo sobre la reunión que sostendría con su socio debido a los problemas que sostenían, pidiéndole que alertara a las autoridades si no volvía a tener noticias suyas.

Operativo conjunto

Un operativo coordinado entre autoridades mexiquenses, capitalinas y federales derivó en la captura de Diego Sebastián “N” y de Gerardo “N”.

De acuerdo con la versión periodística señalada, Gerardo “N” habría auxiliado a Diego Sebastián “N” a huir de la escena tras concretarse el ataque. Ambos permanecen bajo investigación ministerial para determinar el grado de participación de cada uno, bajo el principio de presunción de inocencia en tanto no exista una sentencia condenatoria.

Luto en la escena musical

El crimen causó conmoción en la industria musical y entre los seguidores de Camilo Séptimo, proyecto en el que Meléndez, de 38 años, se desempeñó activamente como tecladista, compositor y productor. El músico continuaba con su carrera artística y recientemente, en mayo de este año, participó en el lanzamiento del álbum MAPAS

Con información de Record.

Foto: Vive Latino.