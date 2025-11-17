Invitan a talleres en la Línea Verde

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde del Municipio de Aguascalientes continúa con el impulso a actividades y talleres enfocados en al fortalecimiento personal y colectivo de los habitantes del oriente de la ciudad.

Los talleres tienen como propósito fortalecer habilidades personales y sociales, mejorar la concentración y la perseverancia, al mismo tiempo que promueven la creatividad, la expresión individual y el trabajo en equipo. Estos espacios también buscan favorecer la salud emocional, la sana convivencia y la integración entre vecinos, generando redes de apoyo y colaboración dentro de la comunidad.

Cada mes se renuevan las actividades para ofrecer opciones variadas como tejido, bisutería, reciclaje, amigurumi y emprendimiento, entre otras, lo que permite a las y los participantes aprender nuevas técnicas, descubrir talentos y desarrollar iniciativas productivas.

Estas iniciativas se realizan de manera permanente en los 80 comités distribuidos a lo largo de las 78 colonias del oriente de la ciudad, así como en los nueve grupos dedicados a la atención de adultos mayores, parar fomentar la integración social y el aprendizaje creativo.

Es importante destacar que todos los cursos y materiales son completamente gratuitos, y las sesiones se imparten en diferentes puntos del oriente de la ciudad, en horario vespertino, con el fin de facilitar la participación de un mayor número de personas y promover la inclusión social.

Para conocer el taller más cercano, las personas interesadas pueden comunicarse por mensaje de WhatsApp al número 449 975 95 95, donde recibirán mayor información.