Inyecta Leo Montañez 17 pozos a la red para mejorar el abasto de agua

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de los compromisos cumplidos en materia de servicios públicos, el presidente municipal Leo Montañez detalló los avances en materia de infraestructura hidráulica de la ciudad capital, orientados a asegurar un suministro de agua eficiente y constante para las familias de Aguascalientes.

En el marco del Segundo Informe de Actividades, Leo Montañez destacó la incorporación de 17 pozos nuevos que ya se encuentran operando, así como cuatro más que están en fase de equipamiento, lo que consolida un esfuerzo histórico para optimizar el abasto hídrico en el municipio.

Esta infraestructura beneficia de manera directa a las y los vecinos de Ciudad Industrial, La Herrada, Ojocaliente I, El Molino, El Picacho, Asturias, Laureles III, Mujeres Ilustres, Natura y Lomas del Sur, así como a los habitantes de las comunidades rurales como Los Caños, El Conejal I, Buenavista de Peñuelas 2, entre otros.

Con estas obras, la administración encabezada por Leo Montañez seguirá invirtiendo en obras prioritarias que atiendan las necesidades de la ciudadanía y mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Aguascalientes.