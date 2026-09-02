iPhone sobrevive a caída de 30 kilómetros y fija nuevo récord Guinness

Redacción

En un experimento que combinó el desarrollo tecnológico con la estrategia publicitaria, un iPhone 17 Pro fue lanzado desde una altitud de 30,607 metros sobre el norte de Suecia y logró impactar en el suelo manteniéndose completamente operativo.

La hazaña estableció un nuevo récord Guinness al convertirse en el mayor lanzamiento de un teléfono móvil con funda sobre terreno natural.

El hito fue organizado conjuntamente por la firma de accesorios RhinoShield y la empresa aeroespacial Sent Into Space. El ascenso se realizó desde la localidad de Kiruna mediante un globo de gran altitud. Tras alcanzar la estratosfera, el teléfono fue liberado para iniciar un descenso de 25 minutos sin la ayuda de paracaídas, contenedores térmicos ni sistemas de amortiguación adicionales, equipado únicamente con una funda comercial.

Resistencia a condiciones extremas

Durante la caída libre, el dispositivo enfrentó cambios drásticos de presión atmosférica y temperaturas que descendieron hasta los 60 grados bajo cero.

Pese a la altitud de más de 30 kilómetros, especialistas en física señalaron que la fuerza del impacto estuvo condicionada por la velocidad terminal. Debido a la resistencia del aire y la oscilación del aparato, la velocidad máxima estimada al momento del contacto con el suelo osciló entre los 50 y 160 km/h, una cifra similar a la que alcanzaría desde una altura menor.

Concluido el descenso, el equipo de búsqueda empleó un sistema de rastreo para acotar el radio de localización a dos kilómetros en una zona boscosa. Tras más de cinco horas de búsqueda, los técnicos hallaron el teléfono sin daños estructurales visibles en su exterior.

Posteriormente, los adjudicadores de Guinness World Records verificaron que la unidad encendía y apagaba de manera correcta, conservaba la capacidad de realizar llamadas y mantenía activas sus funciones de cámara fotográfica, validando el registro oficial del experimento.

Con información de blog.elhacker.net

Foto: Apple