Irán expulsa a dos diplomáticos de Francia tras acusaciones cruzadas de espionaje y agresiones

Redacción

Irán.-El Gobierno de Irán declaró como personas non gratas a dos diplomáticos franceses tras acusarlos de realizar labores ilícitas en su territorio. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores iraní, los funcionarios galos sostuvieron un encuentro clandestino en Teherán durante el mes de julio con personas implicadas en un expediente de infiltración e injerencia extranjera, violando con ello los acuerdos estipulados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

La determinación de las autoridades persas, que impedirá el reingreso de los diplomáticos franceses al país al encontrarse actualmente en el extranjero, ocurre en respuesta directa a la medida adoptada por París de expulsar a dos representantes diplomáticos iraníes de suelo francés.

El conflicto diplomático escala tras denuncias hechas por el Gobierno francés sobre una presunta agresión ocurrida en julio contra sus agentes en Irán. París señaló que Teherán fabricó acusaciones de injerencia para evadir responsabilidades y no sancionar a los responsables del incidente, mientras que el Ministerio de Inteligencia iraní insiste en que los funcionarios franceses participaron en operaciones de infiltración.

Fotografía Reuters