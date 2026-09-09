Jesús María busca detectar problemas de salud mental a tiempo

Jesús María, Ags.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, el municipio ha identificado casos relacionados con depresión y falta de motivación entre la población, aunque todavía no dispone de un diagnóstico integral que permita determinar si existe una problemática generalizada; así lo informó el alcalde César Medina.

Las declaraciones del presidente municipal fueron previas a esta fecha conmemorativa, en un momento en el que el Ayuntamiento ha comenzado a reforzar la preparación de su personal para detectar oportunamente posibles situaciones vinculadas con la salud mental.

El edil explicó que las condiciones no son homogéneas en todo el municipio, pues existen diferencias entre las distintas zonas y circunstancias particulares que pueden incidir en el bienestar emocional de las personas, entre ellas el entorno familiar y escolar.

Ante esta realidad, el gobierno municipal implementó capacitaciones mediante la campaña “Ponte Mis Lentes”, dirigida a servidores públicos que mantienen contacto cotidiano con la ciudadanía. La intención es proporcionarles herramientas para fungir como primeros respondientes ante eventuales situaciones que requieran atención especializada.

Medina precisó que esta preparación no se circunscribe al personal de psicología, sino que involucra a trabajadores de diversas dependencias y delegaciones municipales, debido a que son quienes tienen contacto directo con habitantes que eventualmente pueden requerir orientación o auxilio.

De acuerdo con el alcalde, durante las capacitaciones se instruye al personal para reconocer señales que ameriten intervención y conocer las vías adecuadas para canalizar a las personas hacia los servicios correspondientes.

Finalmente, el presidente municipal añadió que Jesús María requiere un estudio más amplio sobre las condiciones de salud mental de sus pobladores, de modo que el Ayuntamiento pueda disponer de información suficiente para identificar necesidades específicas y diseñar acciones preventivas con mayor precisión.