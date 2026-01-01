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25 agosto, 2026
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Jesús María descarta dividirse

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El municipio de Jesús María no contempla, ninguna iniciativa para dividir su territorio ante el crecimiento poblacional, aseguró el alcalde César Medina.

El presidente municipal señaló en entrevista colectiva que, aunque Jesús María es un municipio grande, actualmente existen condiciones para continuar trabajando con su estructura de seis delegaciones y atender las distintas características de sus comunidades, zonas habitacionales y condominios.

Medina indicó que cualquier propuesta relacionada con una eventual división municipal corresponde analizarla tanto al Congreso del Estado como a los habitantes de las zonas involucradas. Añadió que, en el caso de Asientos y Villa Juárez, la ciudadanía debe participar en los foros y expresar si está a favor o en contra de una posible separación.

Respecto a Jesús María, el alcalde recordó que el Censo 2020 registró 129 mil habitantes, mientras que estimó que, con los resultados del conteo intercensal realizado en 2025, la población podría superar los 150 mil habitantes. Señaló que la cifra oficial será dada a conocer próximamente por el INEGI.