Jesús María fortalece el Centro de Rehabilitación Resplandece y Vive.

Redacción

Jesús María, Ags.-En el Municipio de Jesús María se llevó a cabo la ceremonia en la que se reconoció a los adolescentes y jóvenes que concluyeron de manera satisfactoria su proceso formativo y terapéutico en el Centro de Rehabilitación Resplandece y Vive.

El presidente Municipal de Jesús María, César Medina, destacó el esfuerzo de cada uno de los jóvenes y reconoció la labor del equipo que opera este centro, asimismo, informó que el Gobierno Municipal que encabeza continuará impulsando acciones que amplíen las oportunidades educativas, laborales y recreativas para la juventud, mediante programas de capacitación y actividades comunitarias que fortalezcan su proyecto de vida.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a los jóvenes que concluyeron su proceso, destacando su disciplina, constancia y participación dentro de este programa que forma parte de la estrategia municipal para la prevención, atención y reintegración social de niñas, niños y jóvenes.

En su intervención, la directora del Centro, Wendoline Rodríguez, agradeció la confianza de las madres y padres de familia, y subrayó el trabajo desarrollado durante los meses de intervención, estuvo enfocado en promover la estabilidad emocional, la convivencia positiva y el crecimiento personal. Informó también que el equipo de “Resplandece y vive” continuará trabajando para garantizar una atención integral que favorezca el desarrollo pleno de las y los jóvenes, así como su reintegración positiva en la comunidad.

En el evento también estuvieron presentes la encargada de despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento, María del Pilar Beltrán; la directora del Sistema DIF Municipal, Paola Martínez Esquivel; así como representantes de la Instancia de la Juventud quienes refrendaron su compromiso con el fortalecimiento del centro y el acompañamiento integral a las familias durante cada etapa del proceso, pero sobre todo en acciones de prevención.