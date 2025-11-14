22 C
Aguascalientes
16 noviembre, 2025
Tendencias

Voceros de AMLO se burlan y ofenden a la abuela…

Estas son las calles que serían peatonales en Aguascalientes

Luis R Conriquez acude a la fiscalía de Jalisco por…

Presume Tránsito de Aguascalientes que sus agentes son bien portados

Esto dice la NASA sobre el tiempo que debe durar…

80 personas lesionadas entre policías y civiles deja marcha en…

Advierten a tianguis de Aguascalientes prohibición para vender pirotecnia

Angélica Vale habla sobre los rumores sobre su supuesta infidelidad

Deben antros de Aguascalientes conectar al menos una cámara al…

Tere Jiménez atenderá solicitudes de productores del campo

Jesús María fortalece el Centro de Rehabilitación Resplandece y Vive.

Redacción

Jesús María, Ags.-En el Municipio de Jesús María se llevó a cabo la ceremonia en la que se reconoció a los adolescentes y jóvenes que concluyeron de manera satisfactoria su proceso formativo y terapéutico en el Centro de Rehabilitación Resplandece y Vive.

El presidente Municipal de Jesús María, César Medina, destacó el esfuerzo de cada uno de los jóvenes y reconoció la labor del equipo que opera este centro, asimismo, informó que el Gobierno Municipal que encabeza continuará impulsando acciones que amplíen las oportunidades educativas, laborales y recreativas para la juventud, mediante programas de capacitación y actividades comunitarias que fortalezcan su proyecto de vida.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a los jóvenes que concluyeron su proceso, destacando su disciplina, constancia y participación dentro de este programa que forma parte de la estrategia municipal para la prevención, atención y reintegración social de niñas, niños y jóvenes.

En su intervención, la directora del Centro, Wendoline Rodríguez, agradeció la confianza de las madres y padres de familia, y subrayó el trabajo desarrollado durante los meses de intervención, estuvo enfocado en promover la estabilidad emocional, la convivencia positiva y el crecimiento personal. Informó también que el equipo de “Resplandece y vive” continuará trabajando para garantizar una atención integral que favorezca el desarrollo pleno de las y los jóvenes, así como su reintegración positiva en la comunidad.

En el evento también estuvieron presentes la encargada de despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento, María del Pilar Beltrán; la directora del Sistema DIF Municipal, Paola Martínez Esquivel; así como representantes de la Instancia de la Juventud quienes refrendaron su compromiso con el fortalecimiento del centro y el acompañamiento integral a las familias durante cada etapa del proceso, pero sobre todo en acciones de prevención.