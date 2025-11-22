Jesús María inaugura la calle Arroyo en la colonia Los Arroyitos

Redacción

Jesús, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María entregó oficialmente la rehabilitación integral de la calle Arroyo Grande, en la colonia Los Arroyitos, una obra que transforma la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de las familias que transitan diariamente por esta vialidad. La inauguración contó con la presencia del presidente municipal, César Medina; el secretario de Obras Públicas, Carlos Humberto Rodríguez; la síndica municipal, Beatriz López Jiménez; así como diversas autoridades municipales y vecinos beneficiados.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, destacó que la calle ahora cuenta con banquetas amplias y accesibles, alumbrado renovado, árboles de gran tamaño y un trazo que mejora significativamente la seguridad y la movilidad, especialmente en una zona utilizada para el traslado a escuelas, templos y otros puntos de conexión. Asimismo, felicitó a los vecinos por su organización y su compromiso con el cuidado de la obra desde su etapa de construcción.

Subrayó que esta obra forma parte de un circuito de pavimentación que se está consolidando en Los Arroyitos, junto con las calles Arroyo de las Culebras y Lucio de Luna, lo que permitirá disminuir accidentes y mejorar la conectividad con vialidades como Julio Cadena. Asimismo, recordó que el municipio continúa trabajando en más obras en distintas colonias, las cuales serán entregadas en las próximas semanas.

En representación de los vecinos, la ciudadana Selena de la Torre agradeció a las autoridades, al personal operativo y a la comunidad que participó activamente durante el proceso y destacó que esta obra sin duda mejorará la calidad de vida de los habitantes de los Arroyitos.

Durante su mensaje, el secretario de Obras Públicas detalló que la rehabilitación incluyó la renovación completa de las redes hidrosanitarias, con la instalación de alrededor de 150 metros lineales de tubería para drenaje y agua potable, además de 17 tomas de agua y 19 descargas sanitarias. Se colocaron 1,500 metros cuadrados de concreto hidráulico, nuevas guarniciones, banquetas y alumbrado público. Asimismo, se plantaron 23 árboles a lo largo de la vialidad, como parte del compromiso municipal con el entorno urbano y la sustentabilidad.

Finalmente, se realizó el corte de listón, acto simbólico que marca la apertura oficial de la calle Arroyo Grande y reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Jesús María por seguir construyendo una ciudad segura, moderna y de vanguardia en beneficio de todas las familias.