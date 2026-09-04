John Malkovich brilla en Festival de Venecia y adelanta carrera al Oscar

Redacción

El actor estadounidense John Malkovich fue ovacionado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, por su interpretación en la película Wild Horse Nine, donde da vida a un agente de la CIA desplegado en Chile en los meses previos al golpe de Estado de 1973 y disparando los pronósticos hacia los premios de la Academia de Cine del siguiente año.

Dirigida por McDonagh, Wild Horse Nine explora desde el sátira y el humor negro la injerencia estadounidense en la política sudamericana de los años setenta. La trama sigue a dos agentes de la CIA (Malkovich y Rockwell) durante una misión que los lleva a la Isla de Pascua, viaje en el que ambos personajes enfrentan la culpa de su pasado y la densidad de su presente.

La presentación de la cinta dejó una marcada huella latinoamericana en la Mostra, acentuada por la inclusión de la emblemática pieza de la folclorista chilena Violeta Parra, “Gracias a la vida”, dentro de la banda sonora oficial del largometraje.

Ovación de la crítica y miras a la premiación

El desempeño actoral de Malkovich cosechó elogios de la crítica especializada durante su proyección oficial. En la rueda de prensa posterior, ante los cuestionamientos de la prensa internacional sobre la posibilidad de alzarse con la Copa Volpi u otros reconocimientos de la temporada, el histrión optó por la mesura:

“Lo verdaderamente importante para mí es que la película y todo el reparto estén acaparando tanta atención”, declaró el actor.

Por su parte, Martin McDonagh regresa a la competición veneciana tras sus celebrados pasos por el certamen en 2017 y 2022 con Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y The Banshees of Inisherin. El cineasta acudió al evento acompañado por su pareja, la actriz y creadora británica Phoebe Waller-Bridge.

Con información de EFE.