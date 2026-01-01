Jornada violenta en Guanajuato deja cinco muertos y tres heridos en Irapuato

Redacción

Guanajuato.-.-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato reportó el saldo de una serie de ataques registrados en el municipio de Irapuato, con un balance de cinco personas fallecidas y tres más lesionadas por arma de fuego.

Uno de los hechos tuvo lugar cerca de la medianoche del miércoles en la intersección de las calles Ramón Corona y Ocampo, dentro de la comunidad Ejido de Malvas, donde tres hombres fueron privados de la vida. Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como José y Eduardo, mientras que la tercera permanece en calidad de desconocida. Sobre este acontecimiento, la Secretaría de Seguridad local puso a disposición de las autoridades investigadoras las grabaciones captadas por las cámaras del sistema de videovigilancia.

De forma simultánea, las autoridades ministeriales registraron otro hecho violento a la altura del kilómetro 004+200 de la carretera Querétaro-Irapuato, cerca del puente de Malvas, el cual dejó un hombre muerto y dos heridos. A la par, en la localidad de San Agustín el Alto, se confirmó el homicidio de un individuo identificado como Mario. De manera complementaria, la dependencia informó la ocurrencia de otros dos asesinatos en los municipios colindantes de Celaya y Salamanca.