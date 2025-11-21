José Guadalupe iba a asaltar una tienda, pero fue detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:34 horas, cuando oficiales del Grupo Motorizado Centauros realizaban recorrido de vigilancia sobre Av. Aguascalientes y Boulevard a Zacatecas. A través de frecuencia de radio, recibieron el reporte de una alarma activada en una tienda de conveniencia ubicada en Convención de 1914 y Héroe de Nacozari, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los policías observaron a un empleado de la tienda discutiendo con un hombre, quien al notar la presencia policial intentó huir corriendo, dándole alcance en el fraccionamiento Gremial.

En ese momento, el empleado identificado como José de Jesús, señaló directamente al individuo como la persona que momentos antes había intentado asaltarlo utilizando un arma blanca, manifestando su intención de presentar la denuncia correspondiente.

Los oficiales procedieron a la detención de quien dijo llamarse José Guadalupe “N” de 30 años. También le fue asegurado un cuchillo de 32 centímetros de largo con mango de madera.

Al consultar sus datos, se confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de robo calificado. El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.