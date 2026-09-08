Jóvenes sienten un ‘Ya basta’ por la política tradicional: ONMPRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sí hay hartazgo en las nuevas generaciones por el manejo de la política tradicional, comentó Isabel Castañeda, dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Aguascalientes, quien propuso que para ello los institutos partidistas deben de escuchar a los jóvenes.

“Creo que todos los jóvenes han sentido ese ‘¡Ya basta! Estoy cansada de que me digan lo mismo y hagan lo mismo’, pero para eso debemos decir qué se puede hacer, debemos de escuchar y accionar”, consideró.

En ese sentido, Castañeda hizo hincapié en que los políticos de la vieja escuela deben dejar de fingir que pueden solucionar todos los problemas, como se han ido acostumbrando, sino enfocarse a una manera de mayor acercamiento con la ciudadanía.

“Es importante que a cualquier edad alcemos la voz. En el PRI lo estamos haciendo a través de nuestras redes sociales e invitarlos para que busquemos una forma de comunicarnos de una manera más humana”, subrayó.

La líder de ONMPRI ejemplificó que el tricolor en Aguascalientes está buscando esos acercamientos, brindando más cargos del partido a personas jóvenes.