Jubilados de la CFE y Pemex se manifiestan en Aguascalientes en contra de reducción de más del 50% de sus pensiones

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Medio centenar de jubilados en su mayoría de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE); y algunos de PEMEX oriundos de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y esta entidad pertenecientes al Movimiento Nacional de Jubilados de la CFE se manifestaron a las afueras de las oficinas del Poder Legislativo en la Plaza de la Patria para exigir se derogue el transitorio segundo del artículo 127 de la Constitución federal que indica que los jubilados deben ganar menos del 50 por ciento del sueldo de la presidenta de la República de manera retroactiva.

Entre gritos de “No a la retroactividad”, “Ni un paso atrás” y de “justicia”, cerca del medio día, en voz de los quejosos Gerardo Espinoza Hen, coordinador del Movimiento en esta entidad, relató que esta manifestación es “porque nosotros obtuvimos nuestras jubilaciones con todos los requisitos de la Ley y reconocidas y autorizadas por el Estado Mexicano y a través de la Junta Federal de Arbitraje, los sancionó cómo cosa juzgada y eso significa que ya no se puede meter reversa, sin embargo ahora el gobierno federal creó en abril pasado un segundo transitorio en el Artículo 127 Constitucional con el cual se pueden afectar los derechos adquiridos, lo cual significa retroactividad de la ley y eso no da certeza jurídica, es cómo si en un partido de futbol gana un equipo y cuando ya se están retirando los jugadores, les dicen saben qué ´usted no ganó porque cambiaron las reglas y ahora van a ganar los que metieron menos goles´y eso no se vale”.

Acto seguido añadió que “Las leyes dan hacia el futuro, y no hacia atrás y a nosotros ahora que ya habían reconocido nuestros convenios, nos bajaron nuestros montos jubilatorios y así nació el Movimiento, pero eso no es lo único, porque eso que nos hicieron a los jubilados de las empresa públicas de gobierno se lo pueden hacer a cualquiera a cualquier trabajador, a cualquier inversionista. Y nosotros pedimos algo muy sencillo; qué eliminen el segundo transitorio del Artículo 127 Constitucional y con eso protegemos nuestros derechos y los de todos los demás”.

Más adelante anotó que “nosotros no queremos que nos regalen nada, simplemente queremos que se dejen nuestra jubilaciones cómo estaban, porque con la modificación que hicieron es que las hacen retroactiva. Nosotros queremos que nos regresen lo que injustamente se nos ha estado quitando, porque la medida no es de aquí para adelante sino para atrás y nosotros ¿Por qué? Sí nosotros ya tenemos convenios de reconocimiento donde se respetan los derechos humanos y aquí se está violando el Estado de Derecho por lo que no hay certeza jurídica y eso también está arriesgando las inversiones de empresarios, porque ya no hay certeza jurídica de que se respete lo que se aprobó en un inicio”.

Posteriormente advirtieron que este es “un peligro para México porque sí no se corrige puede perjudicar a todos los trabajadores de cualquier índole en el país, y cómo se van moviendo las cosas van a llevar a la quiebra al país al no haber certeza jurídica, porque a nosotros nos están haciendo un acto de injusticia”.

Al concluir adelantó que el movimiento se va a convertir en una asociación para tener personalidad jurídica para que en caso de que si se deroga el segundo transitorio, ya no se vuelva a repetir por lo que pidieron reunirse con la bancada de Morena; “lo único que queremos es que nos escuchen, porque no estamos pidiendo nada fuera de la razón”, puntualizó.

Después de poco más de una hora los manifestantes se retiraron del sitio.