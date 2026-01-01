26.9 C
Aguascalientes
11 junio, 2026
Tendencias

Se registra violento asalto en la Subdelegación del IMSS Sur…

Le aplican el “billete ganador” a adulta mayor y la…

Captan a “El Tuna” y compañía robando una casa en…

Métodos eficaces para refrescar el dormitorio por la noche sin…

SEFI ofrece 50% de descuento para regularizar vehículos

Mantiene EU a Aguascalientes en nivel 2 de alerta; descartan…

Alerta por estafas con boletos del Mundial; reportan 70 afectados

CNTE exige disculpas públicas a diputados y senadora por desacreditar…

Ciudadanos pueden  ampararse contra registro telefónico obligatorio

Solo el IMPI puede sancionar a negocios si transmiten el…

Jueves caluroso pero con chubascos para Aguascalientes 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Jueves caluroso pero con cielo nublado se pronostica para este día en Aguascalientes, de acuerdo al informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, esperándose temperaturas de arriba de los 30 grados.

En ese sentido, se tiene contemplado la posibilidad de lluvias con intervalos de chubascos para algunas regiones de nuestra entidad. Asimismo, se esperan ráfagas de viento mediante rachas que se ubicarán de 30 hasta 50 kilómetros por hora.

Para el día de hoy, a nivel nacional, habrá una circulación ciclónica en altura persistirá sobre el golfo de México, e interaccionará con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico.