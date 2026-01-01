Jueves caluroso pero con chubascos para Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Jueves caluroso pero con cielo nublado se pronostica para este día en Aguascalientes, de acuerdo al informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, esperándose temperaturas de arriba de los 30 grados.

En ese sentido, se tiene contemplado la posibilidad de lluvias con intervalos de chubascos para algunas regiones de nuestra entidad. Asimismo, se esperan ráfagas de viento mediante rachas que se ubicarán de 30 hasta 50 kilómetros por hora.

Para el día de hoy, a nivel nacional, habrá una circulación ciclónica en altura persistirá sobre el golfo de México, e interaccionará con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico.