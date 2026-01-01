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27 agosto, 2026
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Jueves caluroso se contempla para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El termómetro en Aguascalientes se mantendrá por encima de los 30 grados centígrados para este jueves, de acuerdo al informe dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

De la misma forma, no se descarta la posibilidad de que puedan presentarse lluvias aisladas en algunas zonas de la entidad; mientras que de forma adicional habrá rachas de viento que pudieran alcanzar los 60 kilómetros por hora. Cabe mencionar que el pasado miércoles, las temperaturas mínimas fueron de 15 grados para nuestro estado.

A nivel nacional, se contemplan lluvias intensas para diversas entidades del país como los casos de Jalisco, Sinaloa, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, entre otras