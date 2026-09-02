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2 septiembre, 2026
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Ayuntamiento Aguascalientes avala creación del municipio en Villa Juárez

Jura Gallegos que Mota no dejará deuda en Asientos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- José Manuel González Mota no dejará pasivos en su segunda gestión como presidente municipal de Asientos que termina el siguiente año, fue la aseveración que enfatizó el diputado local Heriberto Gallegos Serna.

“Luego dicen que se crea el municipio de Villa Juárez, el cual queda libre y que dejan las deudas en Asientos. Pero (González Mota) va a dejar con cero deuda a Asientos durante el año que entra”, afirmó el legislador por el sector agrario.

– ¿De cuánto es la deuda?

– Es bien poquito.

Gallegos Serna, uno de los principales motores en el Congreso de Aguascalientes, para que el municipio de Asientos fuera dividido en un nuevo ayuntamiento para Villa Juárez, insistió que la propuesta se valorará con el tiempo.

“Hasta Asientos le conviene. Es lo mejor que les puede pasar”, resumió.

El Congreso del Estado aprobó por mayoría la creación de un nuevo ayuntamiento en la población de Villa Juárez, lugar donde reside precisamente González Mota que ha sido alcalde de Asientos en tres ocasiones, además de ser diputado local; derivando en manifestaciones que llegaron a la toma de instalaciones en la alcaldía de Asientos.