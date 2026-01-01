Jura Sheinbaum que no habrá impunidad con marinos implicados en huachicol

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre la detención de 14 personas vinculadas al ingreso ilegal de diésel al país, entre ellos empresarios, elementos de la Marina y funcionarios de aduanas, revelando un alto grado de complicidad en distintas estructuras.

“Es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó la mandataria.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) explicaron que la red utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos dentro de instituciones para trasladar y comercializar grandes volúmenes de combustible robado. En marzo pasado, se decomisaron más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en el operativo que destapó el caso de huachicol fiscal.

Entre los detenidos figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el exjuez Anuar González Hemadi, así como Héctor Manuel N., José N., Francisco Javier N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N. e Ismael N., cuyas identidades y roles dentro de la organización aún se investigan.

Sheinbaum detalló que la investigación, que lleva dos años en curso, se fortaleció gracias a la denuncia presentada por el almirante José Rafael Ojeda Durán ante la FGR sobre presuntas irregularidades en la Marina. “Cuando llega este tanque cargado de diésel, viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, explicó.

La mandataria describió el modus operandi: “Lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos, y después lo venden, al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible (…) y tienen ganancias muy altas”.

Autoridades federales destacaron la colaboración de Ojeda Durán como fundamental para recabar pruebas e identificar a funcionarios y particulares implicados, permitiendo que las investigaciones avanzaran sin proteger a familiares o subordinados.