Keko” Pérez se lleva la victoria en la Súper Copa en casa

Redacción

Chihuahua, Chih.- En casa y ante toda la afición chihuahuense, Shamrock Racing, se alzó un un triunfo más de la GTM Pro 2 para conquistar la pista del Autódromo Francisco Villa, en la séptima fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025.

Chihuahua recibió a la Súper Copa Roshfrans el pasado fin de semana, reto diferente y especial para el Shamrock Racing en la categoría Gran Turismo México Pro 2, a la que arribaban en busca de obtener un triunfo ante la afición que siempre les ha apoyado.

Su piloto Rogelio “Keko” Pérez, se mostraría fuerte en el MG #3 PPG / NORTON / TEKBOND / ANBEC / SAPISA / Pinturas San Mateo, calificando de estupenda forma al obtener la “Pole” de la categoría para los dos hits a disputarse el domingo 7 de septiembre, sexto general para el primero de ellos y tercero de la parrilla para el que bajaría el telón del campeonato de autos turismo más importante de nuestro país.

“Sin duda tuvimos un muy buen auto, rápido, con el ritmo necesario desde las prácticas para tener la calificación que se buscaba. Nos metimos entre los mejores de la general, eso siempre es motivación pura para todo el equipo, porque termina siendo la recompensa del trabajo realizado a lo largo de las semanas previas”, expresó Rogelio.

Las tribunas lucían sus mejores galas con una asistencia importante de los aficionados chihuahuenses, y el Shamrock Racing daría una exhibición emocionante a lo largo de los 40 minutos de la competencia inicial, en donde “Keko” lograría llevarse de punto a punta el triunfo de la GTM Pro 2, además de alcanzar el top-5 general para beneplácito de quienes le vitorearon en el podio.

En el segundo de los hits, un duro contacto en las primeras vueltas mientras marchaba en los primeros sitios de la parrilla, le dejaría sin posibilidades de pelear por un triunfo más, a pesar del esfuerzo por parte del equipo para ponerlo de nuevo en pista tras el daño sufrido.

“El sabor es agridulce, duele mucho terminar así una fecha porque no está en nuestras manos. Pero nos quedamos con ese triunfo y el cariño de toda nuestra afición que llenó la tribuna, este triunfo es de ellos, de todo el equipo y mi familia que estuvo conmigo en este importante reto”, finalizó el chihuahuense.

Ahora, Puebla es el siguiente reto para el Shamrock Racing en la Súper Copa Roshfrans, llegando al Autódromo Miguel E. Abed, el próximo 28 de septiembre.

Media Shamrock Racing