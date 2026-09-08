La construcción en Aguascalientes creció 35.8% y dejó más empleo y mejores salarios en junio de 2026

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El valor de la producción de las empresas constructoras en Aguascalientes se disparó 35.8% en junio de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El dato, publicado por El Universal, coloca al sector como uno de los motores más activos de la economía estatal y abre una pregunta concreta sobre qué significa ese crecimiento para los hogares de la región.

El ingreso extra y el ocio digital que compite por él

Cuando los salarios reales suben, el dinero no permanece quieto. Las remuneraciones medias reales en el sector de la construcción crecieron 8.4% durante junio de 2026, de acuerdo con El Universal, y ese incremento representa ingreso disponible que las familias redistribuyen en su presupuesto cotidiano. Parte de esos recursos cubre necesidades básicas que antes pesaban más, pero otra parte migra hacia categorías de gasto que hasta hace poco quedaban fuera del alcance.

El equipo editorial de Cryptoplinko, que sigue de cerca el comportamiento del gasto y las finanzas de los hogares en la región, observa que el alza de remuneraciones activa el consumo recreativo de formas que no siempre resultan evidentes. Con personal ocupado creciendo 4.2% y horas trabajadas 8.6%, la mejora no es solo de valor nominal sino de participación real en el mercado laboral. Eso se traduce en más familias con margen para el ocio. Plataformas de casino y apuestas en línea como cryptoplinko.com/ compiten hoy activamente por ese presupuesto adicional, junto con otras categorías del entretenimiento digital. El equipo señala que, incluso en tiempos de bonanza, conviene fijar de antemano un monto limitado para el gasto recreativo, como práctica financiera que protege la estabilidad del hogar.

“Cuando los salarios reales mejoran, el gasto recreativo suele crecer antes que el ahorro. Identificar ese movimiento ayuda a planificar con cabeza fría, no solo a reaccionar cuando el dinero ya se fue.”

El dato que mide el pulso del sector

El crecimiento de 35.8% en el valor de la producción surge de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el periodo de referencia de junio de 2026. La ENEC mide el valor de obras ejecutadas por empresas constructoras formalmente registradas, lo que la convierte en un termómetro de la actividad real del sector, no de intenciones o proyectos anunciados. La comparación es estrictamente anual: junio de 2026 frente a junio de 2025, sin ajuste estacional adicional reportado en la fuente. Un alza de esa magnitud en una sola ventana mensual sitúa a Aguascalientes entre los casos de expansión más pronunciada del sector en ese periodo de referencia.

Empleo, horas y salarios: tres indicadores que muestran una mejora integral

Los números van más allá del valor de las obras. El personal ocupado en la construcción aumentó 4.2% en junio de 2026, lo que equivale a más trabajadores con empleo formal en el sector. Las horas trabajadas crecieron 8.6%, un ritmo que casi duplica al del personal ocupado, lo cual indica que la demanda de trabajo fue lo suficientemente intensa como para extender las jornadas, no solo para contratar más personas. Y encima de eso, las remuneraciones medias reales subieron 8.4%.

La combinación de los tres indicadores importa. Que el empleo crezca pero los salarios reales retrocedan sería señal de expansión sin calidad. Que los salarios aumenten pero las horas se recorten sugeriría ajuste, no crecimiento. Aquí los tres indicadores apuntan en la misma dirección durante el mismo mes de referencia, lo que dibuja un cuadro de expansión con densidad real en el mercado laboral de la construcción en Aguascalientes.

La voz del gobierno estatal sobre el dinamismo sectorial

Esaú Garza de la Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes, ofreció su lectura de las cifras al ser consultado por El Universal:

“Aguascalientes mantiene una dinámica positiva en su economía y fortalece uno de los sectores que son clave para la generación de empleos y el desarrollo de infraestructura: la construcción.”

El secretario también describió las condiciones que, en su criterio, explican los resultados:

“Las cifras son resultado del dinamismo que mantiene Aguascalientes y la confianza que existe para continuar impulsando proyectos que generan actividad económica, oportunidades laborales y mejores condiciones para las familias.”

Garza de la Vega precisó que para la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, del PAN, el desarrollo económico del estado debe traducirse en más oportunidades concretas para los hogares. En ese sentido, el gobierno estatal mantiene coordinación activa con el sector empresarial y con actores de la industria de la construcción para facilitar condiciones que permitan concretar nuevos proyectos y fortalecer a las empresas que ya operan en la entidad. La política, según el secretario, no se limita a registrar el crecimiento sino a sostener el entorno que lo hace posible.

Junio de 2026 es el mes de referencia más reciente disponible en la ENEC, y el alza de 8.4% en remuneraciones medias reales es el indicador que conecta más directamente con el bolsillo de quienes trabajan en el sector. El crecimiento registrado en ese corte no cierra un ciclo: refleja una tendencia que sigue en movimiento.