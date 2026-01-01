La Fiera se comió a Necaxa en Aguascalientes 

En actividad de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026, el Equipo de Aguascalientes recibió la visita del Club León en la cancha del Estadio Victoria. El encuentro concluyó con marcador de 1-2 a favor de la escuadra esmeralda.

Desde el silbatazo inicial, el trámite del partido se tornó muy cerrado. Ambas escuadras buscaron hacerse con el control del balón y generar opciones de peligro, pero fueron los visitantes quienes lograron abrir el marcador al minuto 27 por conducto de Daniel Arcila.

Tras la anotación, los Rayos adelantaron líneas y buscaron con intensidad la igualdad antes del descanso, sin embargo, el empate no llegó durante los primeros 45 minutos.

Para la parte complementaria, el Equipo de Aguascalientes salió con una postura mucho más agresiva y propositiva. Necaxa aumentó la intensidad al ataque, desgastando constantemente a la escuadra visitante. El panorama del encuentro cambió al minuto 60, cuando León se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Rodrigo Echeverría.

Aprovechando la superioridad numérica y manteniendo la presión alta, los Rayos encontraron su recompensa al 65’, cuando Matías Espíndola logró mandar el balón al fondo de las redes para decretar el 1-1 en el Estadio Victoria.

Justo cuando el dominio era totalmente necaxista y el equipo local buscaba la voltereta, el conjunto visitante encontró el gol de la ventaja al 72’, obra de Juan Domínguez.

A pesar del golpe anímico, Necaxa mantuvo su propuesta ofensiva y estuvo encima del rival durante la recta final del partido, buscando igualar nuevamente las acciones, pero el bloque defensivo visitante logró contener los embates, sellando la victoria definitiva para León.