¿La fiesta del siglo? Buscan camión robado con miles de litros de cerveza antes de que se caliente

Redacción

EU.-Un lote compuesto por mil 602 cajas de cerveza —equivalente a 40 mil libras de peso, más de 50 mil latas y superior a los 17 mil litros del producto— fue reportado como robado en Estados Unidos tras no arribar a su punto de entrega programado. La unidad de transporte con la mercancía perteneciente a la marca Pabst Blue Ribbon fue vista por última vez el pasado 17 de agosto de 2026, convirtiéndose en uno de los atracos de mayor volumen registrados en el sector cervecero de ese país.

Ante la falta de localización del vehículo, la compañía cervecera emitió un comunicado en sus redes sociales en el que fijó un plazo de 18 días y 44 minutos para que el responsable devuelva el camión y el cargamento sin enfrentar cuestionamientos. A la par del ultimátum, la firma ofreció una recompensa económica a los usuarios que aporten datos o fotografías que conduzcan a la ubicación de la unidad, enfatizando que la pérdida de la mercancía es real pese al tono irónico empleado en sus canales oficiales.

Las investigaciones operativas para esclarecer la desaparición del tractocamión y su carga permanecen a cargo de las autoridades policiales de Estados Unidos, mientras corre la cuenta regresiva impuesta por la empresa para intentar recuperar el producto antes de que se enfríen las pistas del caso.